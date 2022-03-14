Допоможіть Україні домогтися поразки Путіна і ви уникнете Третю світову, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світову спільноту допомогти Україні домогтися поразки Володимира Путіна. Зокрема, щоб запобігти третій світовій війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра в Twitter.

"Для тих, хто за кордоном боїться бути "втягнутим у Третю світову війну". Україна успішно чинить опір. Нам потрібна Ваша допомога в боротьбі. Забезпечте нас усім необхідним зброєю. Застосуйте більше санкцій до Росії і повністю ізолюйте її. Допоможіть Україні домогтися поразки Путіна, і ви уникнете велику війну", - написав він.