ru ua
Пн, 14 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Допоможіть Україні домогтися поразки Путіна і ви уникнете Третю світову, - Кулеба

Новость на русском →
Київ, Понеділок 14 березня 2022 10:34
Допоможіть Україні домогтися поразки Путіна і ви уникнете Третю світову, - Кулеба Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світову спільноту допомогти Україні домогтися поразки Володимира Путіна. Зокрема, щоб запобігти третій світовій війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра в Twitter.

"Для тих, хто за кордоном боїться бути "втягнутим у Третю світову війну". Україна успішно чинить опір. Нам потрібна Ваша допомога в боротьбі. Забезпечте нас усім необхідним зброєю. Застосуйте більше санкцій до Росії і повністю ізолюйте її. Допоможіть Україні домогтися поразки Путіна, і ви уникнете велику війну", - написав він.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Кулеба Війна Росії проти України
NEWS
Подоляк про переговори з РФ: вони тривають нон-стоп, а завтра підіб'ємо підсумки
Подоляк про переговори з РФ: вони тривають нон-стоп, а завтра підіб'ємо підсумки
DAILY
Андрій Садовий: Часто в ЄС думають, що війна далеко. Вона вже у вас на кордоні
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Андрій Садовий: Часто в ЄС думають, що війна далеко. Вона вже у вас на кордоні