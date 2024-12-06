Умер львовский фотограф, чья дочь и внучки погибли от ракетного удара

Умер львовский фотограф Михаил Французов, чья дочь и три внучки погибли во время вражеской ракетной атаки на Львов. Речь идет о Евгении Базилевич, 21-летней Ярине, 18-летней Дарье и семилетней Эмилии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook профессора Украинского католического университета Богдана Шумиловича.

Михаил Французов умер в возрасте 68 лет. Пока что причину его смерти не разглашают.

Что известно о львовском фотографе

Французов родился во Львове в 1956 году. Любовь к искусству фотографии ему привил отец, который тоже занимался этим делом. Хотя по образованию он был архитектором. А мать фотохудожника была филологом.

В 1975-1979 годах Михаил учился на архитектурном факультете Львовского политехнического института. В 1991 году поступил на факультет кино Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

Во время учебы Французов основал группу фотографов-любителей "Башня". Сам фотограф принадлежал к кругу нонконформистов, интеллектуалов и художников. В этом круге он документировал Львов и события конца 1980-х - начала 1990-х. В частности, на его портретах можно увидеть почти всех известных людей города того времени.

Однако значительная часть его фотографий была утеряна, потому что Французов не считал их произведениями искусства.