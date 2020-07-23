Після півроку роботи RGC Production розширив виробництво спецодягу для газовиків

Газовий вентиль (УНІАН)

Швейний підрозділ RGC Production розпочав свою роботу в грудні 2019 року

Півроку тому RGC Production запустили на базі АТ "Сумигаз" швейне виробництво. Зараз виробничі площі розширили для виготовлення зимових комплектів форми та захисних рукавичок.

Про це повідомляє прес-служба АТ "Сумигаз".

Зазначається, що виробничий простір на тисячі квадратних метрів укомплектований 56 одиницями найкращого в Україні обладнання. Швейні й розкрійні, вишивальні машини максимально автоматизовані, що впливає на час виготовлення форми та її якість.

"Розпочинався проект з мінімальних партій, елементарних деталей, малої кількості обладнання і невеликої кількості персоналу. Півроку тому у швейній майстерні працювало 32 людей, а сьогодні ми виросли до колективу з 81-го працівника. Розширили лінійку моделей", - говорить Олександр Волович, керівник проекту RGCProduction.

За словами прес-служби, від початку пандемії швейне виробництво перепрофілювали на виготовлення 102,2 тисяч захисних масок та 4 тисячі комбінезонів для газовиків з усієї України. А після виконання спецзамовлення розширили асортимент та виробничі площі.

"В асортименті компанії спеціалізований одяг: від бавовняних футболок, спеціальних захисних костюмів зварювальників до комплектів зимового одягу із зимовою курткою, брюками або напівкомбінезоном. Руки працівників експлуатаційних служб також мають бути надійно захищені від механічних пошкоджень. Тому виробничі потужності незабаром поповняться 10 в’язальними машинами. Які виготовлятимуть рукавички зі швидкістю 100 пар за годину", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі нагадали, що швейний підрозділ RGC Production розпочав свою роботу в грудні 2019 року. На виробництві здійснюється пошиття спецодягу для фахівців газорозподільних компаній України. Продукція адаптована під конкретні служби в залежності від особливостей їх діяльності. Швейне виробництво RGC Production укомплектоване 40 одиницями універсального та 16 одиницями спеціалізованого швейного обладнання. Потужність - понад 30 тисяч одиниць різноманітного спецодягу на рік.