Як отримати допомогу на поховання: роз'яснення Пенсійного фонду України

Пенсійний фонд України дав роз'яснення, як отримати допомогу на поховання. У разі смерті пенсіонера допомога виплачується у розмірі двомісячної пенсії померлого тим особам, які здійснили поховання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ .

Якщо померла особа була "військовим" пенсіонером, то виплачується допомога у розмірі тримісячної пенсії, але не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Допомога на поховання не виплачується, якщо поховання пенсіонера здійснено за рахунок держави.

Для отримання допомоги на поховання необхідно звернутися до діючого сервісного центру Пенсійного фонду України. Перелік сервісних центрів за посиланням.

Особа, яка звертається по допомогу на поховання, подає такі документи:

документ що посвідчує особу заявника;

заяву про виплату допомоги на поховання;

витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідку про смерть пенсіонера.

Якщо пенсіонер помер за межами України та реєстрація смерті проведена компетентними органами іноземної держави, законодавством якої не передбачено видачі зазначених довідок, заявник надає свідоцтво про смерть або інший документ, легалізовані відповідно до законодавства

У ПФУ зазначають, що звертатися за виплатою допомоги на поховання можна за умови відсутності загрози життю та здоров'ю. Строк звернення за отриманням допомоги на поховання пенсіонера не обмежується.