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У Полтавській області від правця померла жінка

Новини » Надзвичайні події     14.01.2020 - 12:06
У Полтавській області від правця померла жінка
Ілюстративне фото (УНІАН)

У 2019 році в Україні загалом зафіксували 15 випадків правця

У Полтавській області від правця померла жінка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Центру громадського здоров'я України.

Повідомляється, що жінка звернулася за медичною допомогою на восьмий день після отримання травми. У неї серед симптомів були спазм лицьових м'язів, ригідність м'язів шиї і утруднення дихання. Її оперативно госпіталізували і провели хірургічну обробку рани, однак жінка померла.

Також повідомляється, що за 11 місяців 2019 році в Україні зареєстровано 15 випадків правця, з яких один летальний. Даних про щеплення у померлого не було.

У МОЗ нагадують, що єдиним способом захисту від правця є вакцинація.

У Полтавській області від правця померла жінка

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок ускладнень грипу померла 31-річна вагітна жінка. З початку епідсезону в жовтні 2019 року зафіксовано вже три летальні випадки в результаті грипу.

За останнім даними, за другий тиждень 2020 року в Києві на грип та ГРВІ захворіли 6786 осіб. Інтенсивність епідемічного процесу знаходиться на низькому рівні і нижче базової лінії.

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