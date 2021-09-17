У Полтавській області повідомили про вибухівку в гімназії. "Мінером" виявивився шестирічний учень

У Полтавській області шестирічний учень повідомив про "замінування" гімназії. Повідомлення про вибухівку було неправдиве.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу поліції .

"Мінером виявився 6-річний учень початкової школи цієї ж гімназії.

"На одного з батьків складений адміністративний протокол за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - повідомили у поліції.

На часі фахівці обстежили приміщення та прилеглу територію навчального закладу. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.