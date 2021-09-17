У Полтавській області повідомили про вибухівку в гімназії. "Мінером" виявивився шестирічний учень
Фото: у Полтавській області повідомили про вибухівку в гімназії (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Полтавській області шестирічний учень повідомив про "замінування" гімназії. Повідомлення про вибухівку було неправдиве.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.
"Мінером виявився 6-річний учень початкової школи цієї ж гімназії.
"На одного з батьків складений адміністративний протокол за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - повідомили у поліції.
На часі фахівці обстежили приміщення та прилеглу територію навчального закладу. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.