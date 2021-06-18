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У Полтавській області викрили військовослужбовців, які крали паливо з бойових літаків

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П'ятниця 18 червня 2021 11:08
У Полтавській області викрили військовослужбовців, які крали паливо з бойових літаків Фото: поліція викрила військовослужбовців на збуті палива з літаків (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

В Полтавській області поліцейські викрили групу військовослужбовців у розкраданні авіаційного керосину з бойових літаків. Їм загрожує покарання до 12 років тюрьми.

Про це повідомили у пресс-службі Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Встановлено, що група військовослужбовців організувала системне розкрадання авіаційного керосину з бойових літаків. Викрадене пальне збували місцевим мешканцям.

Щоб приховати свою діяльність, до офіційних документів вносили недостовірну інформацію щодо кількості витраченого пального під час польотів.

17 червня правоохоронці викрили учасників групи під час збуту чергової партії керосину – 2 тисяч літрів.

Крім того, провели 25 санкціонованих обшуків на території військової частини та за місцями мешкання фігурантів.

Відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 410 Кримінального кодексу України.

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