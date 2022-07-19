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У Полтавській області переселенці отримали ще одну партію продуктових наборів від Фонду Ахметова

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Вівторок 19 липня 2022 13:28
У Полтавській області переселенці отримали ще одну партію продуктових наборів від Фонду Ахметова Фото: у Полтавській області переселенці отримали ще одну партію продуктових наборів від Фонду Ахметова (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова відправив черговий гуманітарний вантаж до Полтавської області. Це 3,6 тисячі продуктових наборів, які були розподілені серед найбільш вразливих категорій переселенців, що оселилися на Полтавської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

До складу наборів увійшли продукти тривалого зберігання, зокрема: цукор, борошно, макарони, крупа, консервована квасоля та тушковане м‘ясо, паштет, печиво.

Загалом фонд уже передав до Полтавської області 9 тисяч продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 11 млн мешканців України.

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