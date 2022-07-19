Фото: у Полтавській області переселенці отримали ще одну партію продуктових наборів від Фонду Ахметова (прес-служба)

Фонд Ріната Ахметова відправив черговий гуманітарний вантаж до Полтавської області. Це 3,6 тисячі продуктових наборів, які були розподілені серед найбільш вразливих категорій переселенців, що оселилися на Полтавської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.