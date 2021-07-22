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У Полтавській області відключили світло в медзакладі, де зберігають Pfizer при наднизькій температурі

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Четвер 22 липня 2021 10:30
У Полтавській області відключили світло в медзакладі, де зберігають Pfizer при наднизькій температурі Фото: в Полтавській області вимкнули світло в медзакладі із вакциною (dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У місті Решетилівка сталося аварійне відключення електропостачання у медичному закладі, де зберігається вакцина від коронавірусу. Для неї необхідні наднизькі температури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

Рятувальники отримали інформацію про надзвичайну ситуацію 21 липня о 19:24. Довелося підключити переносну електростанцію для забезпечення безперебійного електропостачання складу.

О 20:40 працівники аварійної бригади АТ "Полтаваобленерго" повністю відновили електропостачання.

Як уточнили РБК-Україна у прес-службу Полтавської ОДА, мова йде про вакцину Pfizer.

"Там у них є різна вакцина, і Pfizer в тому числі. З вакциною все нормально абсолютно. Там у них є і сухий лід, є і генератори, і поруч є амбулаторія, куди можна підключитися. Причин переживати немає", - сказали у прес-службі.

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