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В Полтавской области с завтрашнего дня объявляют трехдневный траур

Вторник 03 сентября 2024 15:27
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В Полтавской области с завтрашнего дня объявляют трехдневный траур Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Полтавской области, с завтрашнего дня, 4 сентября, объявляют трехдневный траур в память о погибших в результате сегодняшнего вражеского удара по учебному заведению Полтавы .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал глава Полтавской областной военной администрации (ОВА) Филиппа Пронина.

Как рассказал Пронин, в результате обстрела погиб 41 человек. Ранены более 180.

"С завтрашнего дня область - в трехдневном трауре. Светлая память всем погибшим. Враг обязательно должен ответить за все преступления против человечности", - добавил он.

Обстрел учебного заведения Полтавы

Сегодня, 3 сентября, российские террористы атаковали двумя баллистическими ракетами Полтаву. Во время обстрела враг попал по территории Института связи и соседней больницы, в результате чего было разрушено одно из зданий учебного заведения.

Зеленский поручил провести полное расследование всех обстоятельств случившегося. Сейчас к спасению людей привлечены все необходимые службы.

Как рассказали в Министерстве обороны, временной промежуток между тревогой, а также прилетом баллистических ракет был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище.

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