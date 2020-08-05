Полтавський лабораторний центр обмежив роботу через перевантаженість

Фото: збір аналізів для ПЛР-тесту (РБК-Україна)

В лабораторію щодня надходить близько 300 зразків, тоді як центр може проводити до 250 аналізів

Полтавський обласний лабораторний центр обмежив роботу в зв'язку з перевантаженістю. ПЛР тести на платній основі будуть проводити лише для тих громадян, які прибули з-за кордону і хочуть достроково завершити самоізоляцію.

Про це повідомили в прес-службі лабораторного центру.

Вартість проведення ПЛР-тесту з урахуванням взяття зразка в лабораторії становить 991,8 гривень, без взяття зразка - 887,99 гривень.

"Державну установу "Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" повідомляє, що вірусологічна лабораторія тимчасово проводить дослідження тільки для осіб які прибули з-за кордону, які готові припинити самоізоляцію (через додаток "Дій вдома")", - йдеться в повідомленні.

Як пояснив директор лабораторії Андрій Хайлов видання "Коло", зараз у центрі утворилася черга на аналізи.

"Зараз щодня з області надходить близько 300 зразків біоматеріалів, а потужність лабораторії - 250. Тому ми робимо, насамперед, те, що вкрай необхідно. Насамперед, роблять безкоштовні аналізи онкохворим, у яких буде планова госпіталізація, тим, у кого підозри на COVID, контактним особам", - пояснив Хайлов.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що в Україні доступно масове тестування ІФА-методом.

Також РБК-Україна писало, що майже чверть тестів на коронавірус можуть показувати помилкові результати.