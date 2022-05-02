ru ua
Пн, 02 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Полтавська ОВА передає військовим та переселенцям гуманітарну допомогу від уряду Польщі

Новость на русском →
Понеділок 02 травня 2022 13:18
Полтавська ОВА передає військовим та переселенцям гуманітарну допомогу від уряду Польщі Фото: Полтавська ОВА передає військовим та переселенцям гуманітарну допомогу від уряду Польщі (
Автор: Артем Горовенко

Полтавська ОВА передала 12 тисяч одиниць медичних виробів, 20 тонн продуктів та 8 тонн іншої гуманітарної допомоги, отриманої з Польщі, для військових, переселенців та волонтерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

За його словами майже 12 тисяч одиниць медичних виробів (бандажі, турнікети, еластичні бинти тощо) уже передали громадському руху "Оборона Полтави", який формуватиме індивідуальні аптечки для бійців.

Близько 8 тонн гуманітарної допомоги, куди входять продукти, медичні препарати, матраци, розкладні ліжка, постільна білизна та ліки ОВА передала волонтерам із благодійного фонду HelpGroup, які розподілять її у громади Полтавської та сусідніх областей.

"Майже 20 тонн продуктів обласна адміністрація передає Полтавському батальйону небайдужих. Консерви, крупи, макарони та каву видаватимуть за запитами для військових і внутрішньо переміщених осіб", - зазначив очільник Полтавщини.

Нагадаємо, раніше Дмитро Лунін розповів, що Полтавщина отримає 500 тонн гуманітарної допомоги від уряду Польщі.

Раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомляв, що для спрощення процесу оформлення гуманітарної допомоги Україні створили спеціальну платформу Help.gov.ua, де можна дізнатись як придбати, відправити і кому адресувати гуманітарний вантаж та що саме потрібно країні зараз.

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтавская область Гуманітарна допомога
NEWS
68-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
68-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Місяць після Стамбула. Чи отримає Україна "гарантії безпеки" від Заходу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Місяць після Стамбула. Чи отримає Україна "гарантії безпеки" від Заходу