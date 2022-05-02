Полтавська ОВА передає військовим та переселенцям гуманітарну допомогу від уряду Польщі

Полтавська ОВА передала 12 тисяч одиниць медичних виробів, 20 тонн продуктів та 8 тонн іншої гуманітарної допомоги, отриманої з Польщі, для військових, переселенців та волонтерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

За його словами майже 12 тисяч одиниць медичних виробів (бандажі, турнікети, еластичні бинти тощо) уже передали громадському руху "Оборона Полтави", який формуватиме індивідуальні аптечки для бійців.

Близько 8 тонн гуманітарної допомоги, куди входять продукти, медичні препарати, матраци, розкладні ліжка, постільна білизна та ліки ОВА передала волонтерам із благодійного фонду HelpGroup, які розподілять її у громади Полтавської та сусідніх областей.

"Майже 20 тонн продуктів обласна адміністрація передає Полтавському батальйону небайдужих. Консерви, крупи, макарони та каву видаватимуть за запитами для військових і внутрішньо переміщених осіб", - зазначив очільник Полтавщини.

Нагадаємо, раніше Дмитро Лунін розповів, що Полтавщина отримає 500 тонн гуманітарної допомоги від уряду Польщі.

Раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомляв, що для спрощення процесу оформлення гуманітарної допомоги Україні створили спеціальну платформу Help.gov.ua, де можна дізнатись як придбати, відправити і кому адресувати гуманітарний вантаж та що саме потрібно країні зараз.