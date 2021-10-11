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У Полтаві завершилася реставрація обласної філармонії

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Полтава, Понеділок 11 жовтня 2021 10:11
У Полтаві завершилася реставрація обласної філармонії
Автор: Наталія Гурковська

У Полтаві готується до відкриття обласна філармонія, у приміщенні якої завершилася реставрація. Розморозити та активізувати реставраційні роботи будівлі вдалося минулого року у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Вже найближчим часом у філармонії виступатимуть артисти місцевого й національного рівнів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Полтавскої ОДА.

Будівля філармонії - це будинок колишньої хоральної синагоги та пам’ятка місцевого значення. Вона пережила три пожежі, остання з яких була близько 10 років тому.

Відтоді артисти не мали власної сцени, тому їм доводилося репетирувати в інших залах - по всьому місту орендували репетиційні кімнати, складські приміщення для зберігання музичних інструментів та костюмів, а також проводили концерти переважно на виїздах.

"Незабаром відбудеться відкриття Полтавської обласної філармонії. Її реставрація була принциповим завданням для обласної влади та президентської команди на Полтавщині. Цей мистецький заклад після театру імені Гоголя стане другим обласним майданчиком із сучасною технікою, куди можна буде запрошувати артистів національного рівня. У залі - понад 320 глядацьких місць. Філармонія є туристичним магнітом області та однією з найбільш доступних будівель для маломобільних людей", - розповів голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Під час реставрації утеплили фасад, замінили вікна та двері, відремонтували ґанки і встановили пандуси, оновили гладяцьку залу, балкон, фойє, танцювальні й хорові зали, систему вентиляції та електропостачання, створили умови безбар’єрності, облагородили навколишню територію. Реставрація обійшлася у майже 92 млн грн.

Нагадаємо, у 2020 році у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" стартувала окрема програма "Велика реставрація", яка передбачає відновлення замків, музеїв, театрів та інших перлин історичної та культурної спадщини України. За три наступних роки буде відреставровано 150 таких об’єктів.

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