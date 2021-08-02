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У Польщі підпалили пункт вакцинації та епідемстанцію

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Замосць, Понеділок 02 серпня 2021 14:19
У Польщі підпалили пункт вакцинації та епідемстанцію Фото: у Польщі підпалили пункт вакцинації та епідемстанцію (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В польському місті Замостя невідомі в ніч на понеділок підпалили мобільний пункт вакцинації та епідеміологічну станцію. У зв’язку з чим правоохоронці посилили заходи безпеки у даних установах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wyborcza.pl.

Відомо, що у пункті вакцинації згоріли столи, медичне ліжко і комп'ютер.

Водночас в епідеміологічній станції зайнялася одна з підвальних кімнат, де згоріли захисні костюми.

Постраждалих внаслідок інцидентів не зафіксовано.

Хто здійснив підпал наразі не відомо. Поліція намагається встановити осіб та притягнути їх до відповідальності.

Правоохоронці назвали підпали "надзвичайно шокуючими" і повідомили, що у пунктах вакцинації відтепер буде цілодобова охорона.

У ЗМІ нагадують, що це не перший напад на пункти вакцинації в Польщі. Так, в місті Гдиня у вихідні противники вакцинації атакували автобус, в якому робили щеплення.

За інформацією польського МОЗ, темпи вакцинації в країні різко знизилися і залишаються відносно низькими в південних і східних регіонах. Багато пунктів вакцинації закриваються через низький попит.

Вказано, що майже 50% населення повністю вакциновані. Та соцопитування показують, що до чверті поляків або проти щеплень, або не вирішуються їх зробити.

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