Майже половина областей України не подала інформацію про приватні пансіонати

Фото: Марина Лазебна (kmu.gov.ua)

В Україні з 2019 року працює реєстр надавачів соціальних послуг. У цьому реєстрі міститься інформація про легальні комунальні та приватні заклади надання соцпослуг.

Про це розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

За словами міністра, інформацію про приватні заклади в цей реєстр подають обласні державні адміністрації. Лазебна зазначила, що 10 областей не внесли в реєстр жодного приватного закладу надання соцпослуг.

"На сьогодні в цьому реєстрі 91 комунальний заклад та 42 приватні заклади. 14 ОДА та Київ подали таку інформацію, всі інші - ні... У Харківській області є 3 зареєстровані заклади, а ДСНС перевірили 118 подібних об'єктів", - сказала вона.

Лазебна зазначила, що за дорученням Кабміну та президента Мінсоцполітики проведе перевірку закладів надання соцпослуг в усіх областях.

"В першу чергу це будуть 10 регіонів, де взагалі не подано жодної інформації про такі приватні заклади. Ми будемо дивитися, хто, може, забув подати інформацію. Ми будемо моніторити рекламу, ми будемо дивитися на реєстри по відповідним КВЕДам. Треба наповнити реєстр легальними закладами", - наголосила міністр.

Нагадаємо, вчора в Харкові згорів будинок для літніх, в результаті чого загинули 15 людей. Як з'ясувалося, він працював нелегально.

Після цього під час перевірок в Харківській області виявили ще понад 30 нелегальних закладів.

22 січня, у День соборності України, виходить новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера". Головними темами, які у прямому ефірі підійматимуть гості студії, стануть пожежа в будинку для літніх людей у Харкові і високі тарифи на газ.

Ці і не тільки питання обговорюють міністр соціальної політики Марина Лазебна, т. в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко, позаштатний радник керівника офісу Зеленського Тимофій Милованов та інші чиновники й політики.

Новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 22 січня 2021 року

Нагадаємо, що у попередніх випусках шоу теж підіймалися важливі для українського суспільства питання. Так, наприклад, лікар-уролог Дмитро Верига розповів, які умови праці створені для лікарів у Польщі.



Підприємець Олексій Давиденко розповів про умови праці лікарів в Україні, зарплати в державних клініках і в приватних лікарнях і задав резонне питання: чому зарплата у охоронці вища, ніж у лікаря?



Ще варто згадати слова прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, який у одному з випусків розповів про початок вакцинування в Україні і запевнив, що в березні 2021 року Україна отримає 1 млн доз вакцин від коронавірусу.



Разом з тим завідувач кафедри епідеміології ЛНМУ Наталія Виноград розповіла, чи врятує вакцинація від розповсюдження вірусу.



Крім того, прямо у студії ток-шоу головний податківець країни Олексій Любченко показав, якими темпами скорочується офіційна кількість робочих місць в Україні.