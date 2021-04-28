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Повноцінний рух на Хаджибейському мосту відкрито, - Тимошенко

Новость на русском → Київ, Середа 28 квітня 2021 14:37
Повноцінний рух на Хаджибейському мосту відкрито, - Тимошенко Фото: рух на Хаджибейському мосту відкрито (facebook.com/Ukravtodor.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Заступник керівника Офісу президента та координатор президентської програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив про відкриття повноцінного руху на найвідомішому довгобуді Одеської області - мосту через Хаджибейський лиман.

Про це Тимошенко написав у Facebook.

"Мінус один довгобуд на карті України. Плюс ще одна сучасна європейська дорога", - сказав Тимошенко.

Він повідомив, що відтепер на мосту є три смуги у напрямку Одеси і три - у напрямку Києва, тому легендарні затори на під'їзді до Одеси у цьому місці відійдуть у минуле.

Капітальний ремонт мосту почали у 2008 році, але майже одразу його залишили недобудованим.

"У 2020 році ми включили цей об'єкт до програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Уже в серпні відкрили рух по трьох смугах, а сьогодні - якраз напередодні травневих вихідних - іще по трьох", - розповів Тимошенко.

Повноцінний рух на Хаджибейському мосту відкрито, - Тимошенко

Водночас за словами голови "Укравтодору" Олександра Кубракова, міст став безпечнішим як для водіїв, так і для пішоходів: тут облаштовано тротуари вздовж правої та лівої сторін мосту, а також металеве бар’єрне огородження.

На розподільчій смузі мосту встановлена двобічна металева бар’єрна огорожа Vario Guard, а на підходах до мосту змонтовано збірну залізобетонну огорожу.

"Ми не просто усуваємо проблеми, але й працюємо на їх попередження. Вже у травні цього року почнеться монтаж майданчика Weigh-in-Motion. До завершення робіт система автоматичного стягнення штрафів з перевантажених вантажівок має нарешті запрацювати", - сказав Кубраков.

Нагадаємо, раніше Тимошенко заявив, що ремонт доріг місцевого значення - один із пріоритетів для Офісу президента на 2021 рік у рамках програми "Велике будівництво".

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