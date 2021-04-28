Повноцінний рух на Хаджибейському мосту відкрито, - Тимошенко

Заступник керівника Офісу президента та координатор президентської програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив про відкриття повноцінного руху на найвідомішому довгобуді Одеської області - мосту через Хаджибейський лиман.

Про це Тимошенко написав у Facebook.

"Мінус один довгобуд на карті України. Плюс ще одна сучасна європейська дорога", - сказав Тимошенко.

Він повідомив, що відтепер на мосту є три смуги у напрямку Одеси і три - у напрямку Києва, тому легендарні затори на під'їзді до Одеси у цьому місці відійдуть у минуле.

Капітальний ремонт мосту почали у 2008 році, але майже одразу його залишили недобудованим.

"У 2020 році ми включили цей об'єкт до програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Уже в серпні відкрили рух по трьох смугах, а сьогодні - якраз напередодні травневих вихідних - іще по трьох", - розповів Тимошенко.

Водночас за словами голови "Укравтодору" Олександра Кубракова, міст став безпечнішим як для водіїв, так і для пішоходів: тут облаштовано тротуари вздовж правої та лівої сторін мосту, а також металеве бар’єрне огородження.

На розподільчій смузі мосту встановлена двобічна металева бар’єрна огорожа Vario Guard, а на підходах до мосту змонтовано збірну залізобетонну огорожу.

"Ми не просто усуваємо проблеми, але й працюємо на їх попередження. Вже у травні цього року почнеться монтаж майданчика Weigh-in-Motion. До завершення робіт система автоматичного стягнення штрафів з перевантажених вантажівок має нарешті запрацювати", - сказав Кубраков.