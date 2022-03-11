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Півмільйона "військових" пенсій підвищили в середньому майже на 800 гривень

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Україна, П'ятниця 11 березня 2022 10:33
Півмільйона "військових" пенсій підвищили в середньому майже на 800 гривень Фото: для військових пенсіонерів підвищили виплати на 800 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

З 1 березня 2022 року в середньому на 787 гривень підвищено пенсії для 486 796 військових пенсіонерів. Це люди, яким пенсія призначена за законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

За даними прес-служби:

  • для 368 333 військових пенсіонерів, які отримують пенсію за вислугу років, розмір підвищення в середньому склав 837 грн.;
  • для 39 235 військових пенсіонерів, які отримують пенсію по інвалідності, розмір підвищення в середньому склав 995 грн.;
  • для 79 228 одержувачів пенсій в разі втрати годувальника розмір підвищення склав 451 гривень.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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