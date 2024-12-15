В полиции развеяли фейк россиян об ударе по Харькову

Сегодня утром Россия нанесла удар ракетой по Харькову. После инцидента вражеская пропаганда начала заявлять о двух сотнях погибших людей, но их утверждение является фейком.

Об этом заявил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.

"Вражеская пропаганда врет о 200 погибших в Харькове - удар был по Киевскому району. К счастью, обошлось без жертв, пострадала одна гражданская женщина, у нее закрытый перелом правой кисти", - написал он.

Болвинов уточнил, что россияне атаковали город из ОТРК Искандер-М и попали возле одного из спорткомплексов. Рядом находится жилая застройка. На месте удара по открытой местности осталась огромная воронка.

Также представитель правоохранительных органов сообщил, что сейчас уже установлен тип ракеты, которую враг выпустил по гражданским. В частности, это оружие, которое в том числе используют для поражения командных пунктов и подземных бункеров.

"Вместо этого россияне просто ударили ею вблизи спального района. Никаких военных поблизости не было. Работаем на месте попадания, собираем доказательства военного преступления российской армии", - резюмировал он.