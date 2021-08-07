ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Поліція виявила викрадення грошей майже 200 українців при нібито працевлаштуванні за кордон

Новость на русском →
Субота 07 серпня 2021 13:15
Поліція виявила викрадення грошей майже 200 українців при нібито працевлаштуванні за кордон Фото: поліція викрила шахрайську схему у Тернополі (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Инна Собора

В Тернополі поліція викрила групу шахраїв, які ошукували громадян під виглядом працевлаштування за кодоном. Всього від дій зловмисників постраждали 192 українці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Злочинний "бізнес" організувало подружжя з Тернополя. До складу групи входило ще троє спільників.

Організатори створили кілька юридичних компаній для надання посередницьких послуг із працевлаштування за кордоном. У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що ліцензії на такий вид діяльності фірми не мали.

"Шахраї ошукали 192 громадянина, які мали намір працевлаштуватися за кордоном. Сума збитків, завдана потерпілим, становить 1,5 млн гривень", - повідомили в поліції.

Правоохоронці провели низку обшуків за місцями проживання фігурантів та вилучили речові докази, які підтверджують їхню злочинну діяльність.

Наразі чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тернопіль розкрадання трудоустройство
NEWS
УАФ підтвердила призначення Реброва новим тренером збірної України з футболу
УАФ підтвердила призначення Реброва новим тренером збірної України з футболу
DAILY
Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація