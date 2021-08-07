Поліція виявила викрадення грошей майже 200 українців при нібито працевлаштуванні за кордон

В Тернополі поліція викрила групу шахраїв, які ошукували громадян під виглядом працевлаштування за кодоном. Всього від дій зловмисників постраждали 192 українці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Злочинний "бізнес" організувало подружжя з Тернополя. До складу групи входило ще троє спільників.

Організатори створили кілька юридичних компаній для надання посередницьких послуг із працевлаштування за кордоном. У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що ліцензії на такий вид діяльності фірми не мали.

"Шахраї ошукали 192 громадянина, які мали намір працевлаштуватися за кордоном. Сума збитків, завдана потерпілим, становить 1,5 млн гривень", - повідомили в поліції.

Правоохоронці провели низку обшуків за місцями проживання фігурантів та вилучили речові докази, які підтверджують їхню злочинну діяльність.

Наразі чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.