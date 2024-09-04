Полиция поймала мужчину, который стрелял по военным в Луцке (фото)

На прошлой неделе неизвестный мужчина открыл огонь по военным в Луцке. Сегодня правоохранители задержали подозреваемого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Волынской области .

"Им оказался 40-летний местный житель. Оружие у него изъяли и направили на исследования. Мотивы совершения преступления фигурантом устанавливаются следствием", - пояснили в полиции.

Проведя ряд мероприятий, оперативники совместно со следователями и сотрудниками криминального анализа Нацполиции установили местонахождение стрелка. При силовой поддержке спецназовцев полиции КОРД, правонарушитель задержан.

Сегодня, 4 сентября, правоохранители задержали подозреваемого по делу стрельбы по военным в Луцке.

Напомним, что в ночь с 26 на 27 августа в Луцке неизвестный открыл огонь по военным, в результате чего один из них получил ранения.

Детальнее об инциденте можно узнать в материале РБК-Украина.

РБК-Украина также сообщала о случае, когда неизвестный мужчина, одетый в военную форму, устроил стрельбу в селе Доброводы Тернопольского района. В результате стрельбы два человека погибли, еще трое получили ранения, их госпитализировали.

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