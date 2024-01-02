Полиция показала первые видео с бодикамер патрульных после обстрела Киева
Правоохранители показали первые минуты с бодикамер патрульных после утреннего обстрела столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.
"Мы немедленно прибыли на место взрыва и совместно с другими службами ликвидировали последствия атаки", - заявили в полиции.
По их словам, правоохранители эвакуировали из-под завалов людей и животных, оказывали гражданам первую помощь и обеспечивали охрану места происшествия.
"Призываем, не игнорировать правила безопасности во время вражеских обстрелов и находиться в укрытиях. Берегите себя и своих родных", - добавили в полиции.
Массированный удар россиян
Напомним, российские оккупанты сегодня, 2 января, пытались атаковать Украину ракетами и дронами-камикадзе "Шахед".
Главной целью ракетного удара стал Киев. Враг запустил по столице большое количество крылатых ракет, а также 10 гиперзвуковых ракет "Кинжал".
Силы противовоздушной обороны смогли сбить 72 российских ракет. В результате падения обломков в Киеве есть пострадавшие.
Более подробно о последствиях удара можете узнать в материале РБК-Украина.
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