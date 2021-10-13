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Поліція переходить на посилений режим: на вулиці вийдуть кінологи та вибухотехніки

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Україна, Середа 13 жовтня 2021 18:37
Поліція переходить на посилений режим: на вулиці вийдуть кінологи та вибухотехніки Фото: поліція переходить на посилений режим (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Поліція завтра, 14 жовтня, перейде на посилений режим несення служби. Завтра в Україні планується проведення масових заходів до Дня захисника та захисниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.

Завтра екіпажі патрульної поліції посилено патрулюватимуть вулиці, а до забезпечення публічної безпеки залучать групи швидкого реагування, поліцію діалогу, кінологів та вибухотехніків. Для належного реагування на правопорушення ситуаційні центри на місцях були переведені у посилений режим.

На посилений режим переходить і весь особовий склад столичної поліції, оскільки завтра у Києві також будуть проходити масові заходи.

"Безпосередньо 14 жовтня перед початком заходів працівники вибухотехнічної та кінологічної служб перевірять локації. Крім того, співробітники поліції діалогу будуть супроводжувати учасників акцій від початку до їх завершення", - сказав начальник поліції Києва Іван Вигівський.

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