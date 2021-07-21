Поліція відкрила справу через бійку в метро Києва

Сьогодні у київському метро сталася бійка між групами молодиків. Правоохоронці вже порушили кримінальну справу за даним фактом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва .

Спочатку повідомлялося, що інцидент стався на станції "Театральна", однак тепер з'ясувалося, що побилися на платформі станції "Хрещатик".

"Попередньо, на станції метро "Хрещатик" між двома групами хлопців виник конфлікт, який переріс у бійку із застосуванням сльозогінного газу. Наразі правоохоронці встановлюють усіх учасників та з’ясовують обставини події", - сказали в поліції.

Поліцейські порушили справу за фактом хуліганства (ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.