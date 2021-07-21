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Поліція відкрила справу через бійку в метро Києва

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Київ, Середа 21 липня 2021 18:08
Поліція відкрила справу через бійку в метро Києва Фото: на станції метро "Хрещатик" сталася бійка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні у київському метро сталася бійка між групами молодиків. Правоохоронці вже порушили кримінальну справу за даним фактом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Спочатку повідомлялося, що інцидент стався на станції "Театральна", однак тепер з'ясувалося, що побилися на платформі станції "Хрещатик".

"Попередньо, на станції метро "Хрещатик" між двома групами хлопців виник конфлікт, який переріс у бійку із застосуванням сльозогінного газу. Наразі правоохоронці встановлюють усіх учасників та з’ясовують обставини події", - сказали в поліції.

Поліцейські порушили справу за фактом хуліганства (ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.

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