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Поліція відкрила 6 кримінальних справ через порушення на довиборах в Раду по 208 округу

Київ, Понеділок 26 жовтня 2020 15:37
Поліція відкрила 6 кримінальних справ через порушення на довиборах в Раду по 208 округу
Фото: Антон Геращенко (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Правоохоронці відкрили 6 кримінальних справ за можливих порушень на довиборах народного депутата у Верховну раду по 208 виборчому округу. Всі справи були відкриті до дня голосування.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він зазначив, що три справи були відкриті по статті про підкуп виборців, ще три - за статтею про перешкоджання виборчих прав громадян.

"По 208 округу з початку виборчого процесу були відкриті 6 кримінальних проваджень. У сам день голосування не вносилися ніякі відомості до ЄРДР", - повідомив Геращенко.

Зазначимо, ЦВК зареєструвала 18 кандидатів по 208 округу, які боролися за місце в парламенті після смерті народного депутата Валерія Давиденко в травні цього року.

Раніше РБК-Україна писало, що на довиборах в Раду по 208 округу лідирує кандидат від "Слуги народу" Анатолій Гунько. Він з незначним відривом випереджає лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка.

Також повідомлялося, що в день голосування на місцевих виборах поліція відкрила майже 160 кримінальних справ. Також були складені 324 адміністративних протоколів.

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