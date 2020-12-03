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Поліція може обмежити вхід на Софійську площу на новорічні свята

Київ, Четвер 03 грудня 2020 11:35
Поліція може обмежити вхід на Софійську площу на новорічні свята
Фото: Андрій Крищенко (РБК-Україна)
Автор: Лера Полищук, Владислав Красінський, Олег Черниш

В Україні можуть ввести локдаун на новорічні свята. Для того, щоб не допустити масове скупчення людей на новорічні свята, столичні правоохоронці можуть обмежити вхід на Софійську площу, де буде знаходитися новорічна ялинка.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко.

"Поліція може обмежити доступ до території, і вони там не зберуться. Якщо буде введений такий заборона, то поліція за законом має право обмежити доступ людей до таких місць", - заявив він.

Крищенко також додав, що у разі відмови людей виконувати вимоги поліції передбачена адміністративна і навіть кримінальна відповідальність.

"Я впевнений, що розуміння суспільством проблеми COVID зараз уже стало набагато глибше. Я думаю, люди зрозуміють, що ми намагаємося, в першу чергу, зберегти їх здоров'я", - додав він.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що локдаун в Україні введуть зі 100% ймовірністю. Проте влада продовжує обговорення, коли саме це буде зроблено - в грудні або з 2 січня.

Додамо, що уряд повідомить про введення нових обмежень за сім днів до того, як вони набудуть чинності.

Крім того, за даними джерела РБК-Україна, локдаун в Україні можуть запровадити з 2 по 23 січня, проте не йдеться про тотальну локдаун.

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