Полиция напомнила о рисках для детей от открытых окон
Иллюстративное фото: полиция напомнила о рисках для детей от открытых окон (Getty Images)
Окна всегда привлекают детей и помогают им изучать окружающую среду.
О том, как уберечь ребенка от опасности, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.
Особенно бдительными родители должны быть с наступлением тепла. Ведь это сезон, когда окна открыты больше, но если есть маленький ребенок это нужно делать максимально безопасно.
Напоминаем несколько важных правил, о которых следует помнить:
- не играйте с ребенком на подоконнике, не позволяйте сидеть на нем;
- установите средства детской защиты, блокирующие открывание окон;
- не ставьте у окон мебель, чтобы ребенок не смог вылезть на подоконник;
- помните, что москитные сетки – не выдерживают вес ребенка;
- проветривая комнату, окна открывайте в вертикальной плоскости;
- объясните ребенку опасность открытых окон, учите старших присматривать за младшими;
- выходя из комнаты, даже на несколько минут – закрывайте окна.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине медицинская реабилитация детей младше трех лет, родившихся преждевременно и/или больными, осуществляется безвозмездно во всех учреждениях здравоохранения, имеющих договор с НСЗУ по этому пакету.
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