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Полиция напомнила о рисках для детей от открытых окон

Суббота 06 июля 2024 23:11
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Полиция напомнила о рисках для детей от открытых окон Иллюстративное фото: полиция напомнила о рисках для детей от открытых окон (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Окна всегда привлекают детей и помогают им изучать окружающую среду.

О том, как уберечь ребенка от опасности, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

Особенно бдительными родители должны быть с наступлением тепла. Ведь это сезон, когда окна открыты больше, но если есть маленький ребенок это нужно делать максимально безопасно.

Напоминаем несколько важных правил, о которых следует помнить:

  • не играйте с ребенком на подоконнике, не позволяйте сидеть на нем;
  • установите средства детской защиты, блокирующие открывание окон;
  • не ставьте у окон мебель, чтобы ребенок не смог вылезть на подоконник;
  • помните, что москитные сетки – не выдерживают вес ребенка;
  • проветривая комнату, окна открывайте в вертикальной плоскости;
  • объясните ребенку опасность открытых окон, учите старших присматривать за младшими;
  • выходя из комнаты, даже на несколько минут – закрывайте окна.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине медицинская реабилитация детей младше трех лет, родившихся преждевременно и/или больными, осуществляется безвозмездно во всех учреждениях здравоохранения, имеющих договор с НСЗУ по этому пакету.

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