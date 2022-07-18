Поліція ідентифікувала 17 катів з "ДНР", які знущалися з полонених українців

Правоохоронці викрили 17 злочинців з так званої "Донецької народної республіки", які знущалися з полонених українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію .

Серед катів є представники місцевого криміналітету та колишні працівники правоохоронних органів. Зокрема, мова йде про співробітників незаконних структур "Міністерства державної безпеки" та "Калінінської виправної колонії №27".

Вони знущалися з українців, які потрапили в полон, а під час катувань не показували обличчя та називали ім'я. Тому постраждалі не змогли впізнати катів.

Злочинці змушували полонених зізнаватися у шпигунстві та вигаданих "злочинах". В'язнів заживо хоронили, імітували їхній розстріл, погрожували катуванням і вбивством близьких родичів, дружин, дітей.

"Це катування електричним струмом, систематичне побиття, насильницькі дії сексуального характеру, випалювання шкіри, вогнепальні поранення рук та ніг, спилювання зубів, виривання нігтів, вирізання геніталій", - розповіли в поліції.

Усі фігуранти підозрюються у державній зраді. Їм загрожує до 15 років в'язниці.