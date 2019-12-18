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У поліції Криму з'явилися приміщення главку і кінологічного центру

Новини » Надзвичайні події     18.12.2019 - 17:29
У поліції Криму з'явилися приміщення главку і кінологічного центру
Ілюстративне фото (npu.gov.ua)

Упродовж трьох місяців тривали ремонтні роботи

Наразі особовий склад Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі дислокується в оновленому приміщенні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

17 грудня відбулося відкриття оновленого приміщення для поліції Автономної Республіки Крим та м. Севастополя. Наразі головне управління кримської поліції розташовується в м. Херсон за адресою: проспект Адмірала Сенявіна, 128.

Як повідомили у поліції, приміщення облаштоване з урахуванням потреб кожної окремої служби. Службові кабінети обладнані сучасними меблями, комп’ютерною технікою та всім необхідним для виконання своїх обов’язків особовим складом підрозділу.

Крім цього, на території Генічеського району створено сучасний Кінологічний центр. Він оснащений всім необхідним для утримання та підготовки службових собак. Облаштовано вольєрні комплекси, місця для вигулу собак. Будівництво тривало трохи більше місяця, але попри короткі строки - центр збудований з урахуванням усіх можливих нюансів.

Начальник Головного управління в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі Віталій Стрижак від імені особового складу висловив вдячність керівництву Національної поліції та Міністерства внутрішніх справ за всебічну підтримку у створенні належних умов для несення служби працівниками поліції Криму.

Як відомо, нещодавно у Херсонській області правоохоронці припинили незаконний видобуток та використання надр України окупаційною "владою" Криму.

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