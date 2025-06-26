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Политика не должна преобладать и вызывать хаос в управлении городом, - Кличко

Киев, Четверг 26 июня 2025 15:17
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Политика не должна преобладать и вызывать хаос в управлении городом, - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (kyivcity.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Виталий Кличко на расширенном совещании КГГА призвал подчиненных работать эффективно и слаженно. Политические лозунги и дешевые шоу не обеспечат жизнедеятельность города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

"Все службы города в сложных условиях военного положения должны действовать максимально слаженно и эффективно. И придерживаться действующего законодательства, регламента исполнительного органа Киевсовета и распределения обязанностей между заместителями. И не допускать несогласованных решений или тех, которые не согласованы с профильными заместителями председателя КГГА", - заявил Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что политика не должна преобладать и вызывать хаос в управлении городом.

"Все руководители должны руководствоваться, прежде всего, профессиональными обязанностями и законодательством. Потому что жизнедеятельность города, комфорт его жителей не обеспечишь политическими лозунгами, дешевыми шоу и постами в соцсетях!" - сказал мэр.

На расширенном совещании присутствовали главы районов, заместители председателя КГГА, руководители структурных подразделений и стратегических коммунальных предприятий. Обсуждались вопросы обеспечения жизнедеятельности города. В частности, ликвидации последствий вражеских атак, подготовки к отопительному сезону и к новому учебному году, сообщил Кличко.

Ранее Виталий Кличко заявил о попытках со стороны центральной власти уничтожить систему управления столицей в критический для страны момент. Он подчеркнул, что во время войны все должны работать сообща ради победы и демократического будущего государства.

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Киев Виталий Кличко
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