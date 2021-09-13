На полігоні "Дніпропетровськгазу" завершився другий етап вогневих випробувань з воднем

На полігоні АТ "Дніпропетровськгаз" завершився другий етап вогневих випробувань з використанням водню. Фахівці, в першу чергу, були зацікавлені в перевірці здатності ШГРП транспортувати водень в майбутньому. На новому полігоні встановили п'ять сучасних ШГРП різної потужності виробництва RGC Production.

"Газорозподільну систему заповнили газоводневою сумішшю з 20% концентрацією водню. Цей експеримент також був спрямований на дослідження герметичності газового обладнання, оскільки щільність і хімічні властивості водню відрізняються від природного газу", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що газорозподільну систему області необхідно привести до європейських стандартів. Зараз потужність мереж в 3-4 рази більше необхідної. Перед тим, як почати масштабний редизайн мереж, важливо якомога швидше зрозуміти, що буде з газорозподільними мережами, коли в них почне потрапляти водень. Саме для цього компанія запустила масштабний проект, в який входять більше 150 різних експериментів з воднем.

"АТ "Дніпропетровськгаз" вже більше року проводить дослідження в галузі розподілу метанводневої суміші по газорозподільним мережами області. Компанія бере участь у водневих дослідженнях в рамках Європейської ініціативи Green Deal-проекту, мета якого до 2035 року мінімізувати викиди парникових газів в атмосферу", - говорить головний інженер АТ "Дніпропетровськгаз" Олександр Макаренко.

За словами прес-служби, проект дослідження роботи газових систем з воднем складається з трьох етапів. Перші два - це польові випробування зі статичними і динамічними експериментами на полігонах. Під час першого етапу випробувань фахівці АТ "Дніпропетровськгаз" використовували 99% водень і спостерігали за його впливом на газорозподільну систему.

Аналогічні випробування на полігонах вже проведено в Житомирській, Івано-Франківській та Харківській областях, на черзі - Волинська область.