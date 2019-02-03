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За купівлю венесуельського золота США можуть ввести санкції проти Туреччини

Новини » Економіка    03.02.2019 - 05:00
За купівлю венесуельського золота США можуть ввести санкції проти Туреччини
Фото: Ніколас Мадуро розповідає про золотовалютний резерв (twitter.com/business)

США припускає, що куплене у Венесуели золото може потрапити в Іран

Сполучені Штати можуть ввести санкції проти Туреччини через покупки золота у Венесуели. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Повідомляється, що США посилили тиск на Туреччину, вимагаючи від неї припинити закупівлю золота у Венесуелі. На думку США, саме співпраця Туреччини з Венесуелою викликає найбільш сильні побоювання.

Зокрема, зростає підозра, що куплене Туреччиною золото потрапляє в Іран. А це вже потрапляє в обмеження накладені Сша на Іран.

Відомо, що Туреччина нарощує з Венесуелою торгівлю золотом. За минулий рік в Туреччину експортували золота майже на 900 млн доларів. Формально дорогоцінний метал передають для переробки та наступного повернення в Венесуелу, проте даних про реекспорт не з'являлося.

Нагадаємо, парламент Венесуели, більшість депутатів якого знаходяться в опозиції до президента Ніколаса Мадуро, вимагає прояснити ситуацію зі спробою вивезти до Росії близько 20 тонн золота.

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