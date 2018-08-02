Що купувати на ринку в серпні: сезонні фрукти і овочі

Фото: фрукти і овочі серпня (pixabay.com/avantrend)

Найсмачніші і корисні овочі, фрукти, ягоди, які дозрівають в серпні

Які фрукти та овочі купувати в серпні, щоб отримати максимальну користь для здоров'я і насолодитися смаком стиглих плодів літа - розповість Styler.

Cезонні фрукти та ягоди серпня

Серпень за правом вважають найбільш урожайним місяцем літа. Адже саме в цей період на полицях магазинів і ринкових прилавках в достатку соковиті і вітамінні фрукти і ягоди.

1. Яблука

Яблука сорту "Білий налив" дозрівають на початку місяця. Також до серпня встигають "Антонівка" і багато інших ранніх сортів. Цей фрукт називають плодом здоров'я. У яблуках містяться вітаміни С, В1, В2, Р, Е, калій, марганець.

Соковиті яблука є одним з найбільш легкозасвоюваних джерел заліза. Завдяки високому вмісту клітковини, вони насичують і нормалізують роботу шлунково-кишкового тракту. Яблука смачні і корисні в свіжому вигляді і запечені. В кінці літа господині роблять заготовки з яблук у вигляді варення, компотів, джемів.

Фото: У серпні - врожай яблук (pixabay.com/jill111)

2. Сливи

Ще один смачний і ароматний плід серпня - слива. Багаті вітамінами Р, С, Е, фосфором, кальцієм, калієм, магнієм, сливи сприяють нормалізації артеріального тиску, обміну речовин, рекомендуються при захворюваннях нирок, кишечника. До того ж, слива не втрачає своїх корисних властивостей при висушуванні (чорнослив). Зі слив виходять смачні варення і соуси.

3. Виноград

Багато сортів винограду дозрівають у серпні. Джерело вітамінів і мікроелементів, є відмінним десертом, з нього готують соки, вино, засушують родзинки. Найбільш популярні сорти серпня "Аркадія", "Лора", "Преображення".

Фото: Сливи і виноград дозрівають у серпні (pixabay.com/ExplorerBob)

4. Диня

Купуючи дині в серпні вже можна не боятися нітратів. Саме початок серпня вважається піком сезону цих баштанних культур. Дині корисні в свіжому вигляді, а також їх сушать, в'ялять і навіть використовують для приготування динного меду. До того ж, дині добре втамовують спрагу, багаті клітковиною, містять вітаміни (А, Р, С), фолієву кислоту, солі заліза, калію, натрію.

5. Кавун

Незважаючи на те, що батьківщиною кавуна вважається Бразилія і Парагвай, ця ягода культивується в усьому світі. В Україні найсмачнішими вважаються херсонські кавуни. Сезон кавунів починається ще в липні і триває до початку осені. Кавуни смачно їсти свіжими, нарізавши шматочками. З них роблять мохіто і лимонади, різні коктейлі і морозиво, та навіть консервують на зиму у вигляді варення і солоної закуски.

Фото: Сезон кавунів і динь - серпень (pixabay.com/jill111)

Що купувати в серпні з овочів

1. Томати

Помідори різних сортів в серпні - в достатку. "Волове серце", "Сливки", "Черрі", "Чорний принц", "Гігант", "Червоні щічки" - в цьому розмаїтті кожен знайде свій улюблений смак. Каротини, мінерали, вітаміни антиоксиданти роблять цей овоч незамінним в раціоні здорового харчування. До того ж, помідори можна використовувати в приготуванні величезної кількості страв: нарізати в салати, запікати, фарширувати, робити бутерброди, готувати рагу, соуси, сік.

2. Баклажани

Баклажан - головний овоч серпня. Плоди цього місяця мають ніжну м'якоть і шкірку без гіркоти. Саме в ній міститься багато корисних речовин. Смак баклажану розкривається в запеченому вигляді. Цей овоч є відмінним доповненням до м'яса, картоплі, помідорів, поєднується з сиром, вершковим соусом, пряними травами.

3. Перець

Соковитий і м'ясистий болгарський перець дозріває в липні-серпні. Він багатий вітаміном С, А, кальцієм і магнієм. Болгарський перець використовують в салатах, його фарширують м'ясом або овочами з рисом, роблять лечо та заготовки на зиму.

Фото: У серпні можна купувати баклажани, помідори і перець нового врожаю (pixabay.com/isfara)

4. Картопля

Картопля - унікальний овоч, який застосовується в приготуванні величезної кількості страв. Через це його навіть називають "другим хлібом". Дуже ситний і, при правильній термообробці, корисний плід серпня багатий калієм і натрієм, вітаміном С і амінокислотами. Завдяки своєму мінеральному складу картоплю рекомендують вживати людям з серцево-судинними захворюваннями.

250-300 грам картоплі на день забезпечують людину добовою нормою калію, фосфору і вуглеводів. Найбільш корисна печена картопля в шкірці. Таке блюдо чудово доповнить часник, кріп і трохи масла.

5. Капуста

У серпні можна купити кілька видів капусти, і всі вони смачні та корисні. Броколі, цвітна, білокачанна - багаті клітковиною, вітамінами, мінералами, підходять для дієтичного харчування і використовуються для приготування багатьох страв.

Фото: У серпні починається сезон капусти (pixabay.com/sharonang)

Цвітна капуста легко перетравлюється через меншу кількість грубої клітковини, містить у 1,5 - 2 рази більше білків і вітаміну С, ніж білокачанна. Смачною виходить відварна або запечена цвітна капуста під вершковим соусом.

Брокколі насичена вітамінами А, С, D, кальцієм, магнієм, вона нейтралізує вільні радикали, чим перешкоджає розвитку онкологічних захворювань. З брокколі виходять смачні супи-пюре, овочеві рагу.

Білокачанну капусту ранніх сортів також можна купити в серпні. Цей овоч є незамінним компонентом в борщі, голубцях, підходить для тушкування. Салати з капустою дуже корисні і прекрасно доповнюють основні страви з м'яса. Білокачанна капуста цінна високим вмістом вітаміну С, каротинами, мінеральними солями, а сік капусти здавна використовувався при лікуванні виразкової хвороби шлунка.

У серпні триває сезон персиків (video.rbc.ua)