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До Покровська відправили ще одну партію продуктів

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Четвер 14 квітня 2022 18:18
До Покровська відправили ще одну партію продуктів Фото: до Покровська відправили ще одну партію продуктів (прес-служба Фонду Ахметова)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію з 4 тисячами продуктових наборів до Покровська. Насамперед вони призначені для мешканців міста та населених пунктів Покровського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Зазначається, що від початку повномасштабної війни фонд вже передав жителям Донецької області понад 33 тисячі наборів із продуктами харчування першої необхідності. Усього такі набори від фонду отримають 200 тисяч українців.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

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