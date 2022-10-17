Пока Россия не развалится, там все равно будет оставаться коллективный "путин"

Мобилизация, большие человеческие потери и экономический ущерб подрывают популярность Путина среди населения. Могут ли россияне взбунтоваться и устроить переворот, рассказал РБК-Украина бывший постпред при ООН, эск-посол в США и РФ Владимир Ельченко.

О возможности переворота в России

И так называемый "дворцовый", и уличный переворот в России, на мой взгляд, нельзя исключать. Но мне кажется, что по состоянию на сегодняшний день более вероятным выглядит именно первый вариант. Российскому обществу последние двадцать лет системно "промывали" мозги. К тому же последние опросы показывают, что большинство россиян все равно выступает за войну.

В мегаполисах, с которых потенциально могли бы начаться протесты национального масштаба, все подчищено и контролируется силовиками. Когда я работал в Москве, численность силовых структур без армии по всей России превышала миллион человек. Из них 80% были сконцентрированы именно в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах. И это мы видим на примерах протестов: когда, условно, выходит 20 человек – 18 из них сразу же "упаковывают" в автозаки.

Поэтому надеяться, что за считанные недели сформируется оппозиция и начнутся движения на улице, не приходится. Она там давно зачищена, все теоретические оппозиционные лидеры сидят в тюрьмах. Все эти факторы уменьшают мой оптимизм по поводу реальности бунтов и мятежей в России по состоянию на сегодняшний день. Хотя все еще может измениться.

Мне кажется, что более вероятен сценарий 1917 года, когда с фронта вернулись более миллиона жителей тогдашней Российской империи, к тому же – с оружием. Ее поражение в Первой мировой войне превратило войско в озлобленную, недовольную и вооруженную орду, которая по возвращении домой начала бунты. А это все подхватили большевики во главе с Лениным. Так состоялась Октябрьская революция.

Сейчас миллиона россиян на фронте нет, но, пожалуй, свыше ста тысяч есть. Большинство из них будет возвращаться домой с недовольством. Я уверен, что все обещания о выплатах компенсаций, доплаты не будут реализованы российским правительством. Тогда выкристаллизуется критическая мятежная масса, которая может привести к турбулентностям внутри России. Я также слышал такую версию, что учитывая большое количество преступников из тюрем среди воюющих, они не просто начнут бунты – они пойдут грабить Рублевку. Хотя это, по сути, довольно фантастический сценарий.

О перспективах "дворцового" переворота

"Дворцовый" переворот – не намного лучший для нас вариант. Не факт, что тот, кто придет после Путина, будет лучше чем он. Скорее всего, будет еще хуже. Другое дело, что этому человеку или группе людей будет на тот момент не до Украины. И так или иначе, позитив для нас будет в том, что, по крайней мере, появится возможность прекратить войну. С другой стороны, если посмотреть на окружение Путина, то там не найдется хотя бы одного симпатика Украины – все придерживаются одинаковых позиций.

Поэтому для нас важен даже не сам мятеж, а чтобы Российская Федерация прекратила существование как государство в нынешнем виде. Пока она не развалится, мы все равно будем иметь в том или ином виде коллективного "путина".

Сценарий раскола России

Если, к примеру, говорить об отдельных субъектах РФ, в том числе о Кавказе, Татарстане, Башкортостане – это те республики, которые были практически насильно включены в состав Российской Федерации. У них ярко выраженный национальный колорит. К тому же у многих из них, за исключением Кавказа, есть серьезный экономический или сырьевой потенциал. Татарстан и Башкортостан – это нефть и газ. Дальний восток – это почти вся таблица Менделеева.

То есть это те территории, которые в принципе могут существовать самостоятельно. А учитывая, что львиная доля мобилизованных приходится на эти отдаленные республики России, то как раз когда туда пойдут гробы и "похоронки" – это может дать эффект. Поэтому именно там могут начаться центробежные процессы. Более того, это может раскачать ситуацию даже в Москве и Санкт-Петербурге.

О вероятности кардинального изменения внешней политики Путина в отношении Украины из-за недовольства населения и тяжелой экономической ситуации

Я не думаю, что Путин будет подвергаться настроениям общества, даже если оно будут недовольно войной. Во-вторых, я уверен, что он не знает реального положения вещей. У него много информации, но в большинстве своем ему докладывают то, что он хочет услышать. Если он уже 20 лет не выходит на улицу, чтобы пообщаться с обычными людьми, что он может знать о настроениях общества? Его представления о настроениях формируются из тех тезисов, которые ему подают на бумажках в папочках.