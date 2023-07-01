Пока рано говорить, как повлиял бунт Пригожина на позиции Путина, - Милли

Пока рано говорить о том, как бунт основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина повлиял на позиции российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, передает РБК-Украина со ссылкой на Европейскую правду.

По его словам, существуют аргументы в пользу обоих мнений: как то, что попытка госпереворота ослабила Путина, так и то, что укрепила его позиции.

"Я не думаю, что у нас есть убедительные доказательства. Как бы там ни было, пока говорить рано. Путин - диктатор, зловещий, насильственный индивид, который отдавал распоряжение о внесудебных убийствах многих людей. Он - жестокий человек", - объяснил Милли.

Он добавил, что история "может дать несколько ориентиров того, что может произойти", но конкретных прогнозов пока можно не ожидать.

Неудачный бунт Пригожина

На минувшей неделе Пригожин объявил демарш военному руководству РФ и попытался провести госпереворот в России. Его боевики захватили Ростов-на-Дону и отправились в сторону Москвы, но так и не дошли до нее, потому что в дело вмешался самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

После стало известно, что Пригожин и часть "вагнеровцев" "уйдут в Беларусь", а остальные подпишут контракты с Минобороны РФ.

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, попытка мятежа Пригожина не принесла реальных изменений в поле боя.

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