Похолодання, дощі та шквали вітру: погода в Україні на сьогодні
Сьогодні, 2 вересня в Україні очікується прохолодна погода з дощами та шквалами. Незначні опади прогнозуються у західних областях, на решті територій - дощі протягом доби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Сьогодні холодний атмосферний фронт продовжить просуватися територією України, і досягне південно-східних областей, що принесе за собою зниження температури.
Водночас із заходу вже почне поширювати свій вплив антициклон GAYA, витісняючи з України опади, але такі синоптичні процеси будуть супроводжуватися поривчастим північно-західним вітром.
У західних областях місцями очікується невеликий дощ, на решті території опади прогнозуються протягом доби.
Вітер північно-західний 7-12 м/с, вночі у західних та північних областях, вдень в Україні пориви 15-20 м/с.
Температура повітря на Заході вдень складатиме +14 +17 градусів, вночі +9 +11, тим часом у північній частині стовпчики термометра покажуть вдень +14 +18, а вночі опустяться до +10 +13.
На Сході температура повітря коливатиметься в межах +17 +22 градусів, вночі +12 +14, у південних областях очікується до +20 +22, а вночі +13 +16 градусів.
У центрі країни стовпчики термометра коливатимуться в межах +16 +18 градусів, а вночі впадуть до +12 +14.
Погода в Києві
У столиці сьогодні, 2 вересня очікуються дощі протягом всієї доби. Температура повітря становитиме вдень +14 +16, а вночі +12 +14.