ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Похолодання, дощі та шквали вітру: погода в Україні на сьогодні

Новость на русском →
Україна, Четвер 02 вересня 2021 08:00
Похолодання, дощі та шквали вітру: погода в Україні на сьогодні Фото: 2 вересня в Україні очікується прохолодна погода, зливи та пориви вітру (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 2 вересня в Україні очікується прохолодна погода з дощами та шквалами. Незначні опади прогнозуються у західних областях, на решті територій - дощі протягом доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні холодний атмосферний фронт продовжить просуватися територією України, і досягне південно-східних областей, що принесе за собою зниження температури.

Водночас із заходу вже почне поширювати свій вплив антициклон GAYA, витісняючи з України опади, але такі синоптичні процеси будуть супроводжуватися поривчастим північно-західним вітром.

У західних областях місцями очікується невеликий дощ, на решті території опади прогнозуються протягом доби.

Вітер північно-західний 7-12 м/с, вночі у західних та північних областях, вдень в Україні пориви 15-20 м/с.

Температура повітря на Заході вдень складатиме +14 +17 градусів, вночі +9 +11, тим часом у північній частині стовпчики термометра покажуть вдень +14 +18, а вночі опустяться до +10 +13.

На Сході температура повітря коливатиметься в межах +17 +22 градусів, вночі +12 +14, у південних областях очікується до +20 +22, а вночі +13 +16 градусів.

У центрі країни стовпчики термометра коливатимуться в межах +16 +18 градусів, а вночі впадуть до +12 +14.

Похолодання, дощі та шквали вітру: погода в Україні на сьогодні

Погода в Києві

У столиці сьогодні, 2 вересня очікуються дощі протягом всієї доби. Температура повітря становитиме вдень +14 +16, а вночі +12 +14.

Похолодання, дощі та шквали вітру: погода в Україні на сьогодні

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Укргидометцентр
NEWS
Дві години переговорів та спільна заява. Як пройшла перша зустріч Зеленського та Байдена
Дві години переговорів та спільна заява. Як пройшла перша зустріч Зеленського та Байдена
DAILY
Своя гра. Чим закінчилися переговори Зеленського і Байдена
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Своя гра. Чим закінчилися переговори Зеленського і Байдена