Прикордонники запустили чат-бот для інформування про умови перетину кордону

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Чат-бот працює у тестовому режимі

Державна прикордонна служба запускає чат-бот, який надаватиме інформацію про зміни умов перетину кордону. Зараз він працює у тестовому режимі.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Наголошується, що епідемічна ситуація у країні постійно змінюється, тож Кабінет міністрів змушений повсякчас вносити зміни до правил перетинання кордонів, переліків карантинних обмежень, гармонізувати протиепідемічні заходи зі схожими у сусідніх країнах.

"Новим кроком Державної прикордонної служби України у вирішенні питання доступу громадян до актуальної інформації стосовно правил перетинання державного кордону в умовах чергових карантинних обмежень став запуск на офіційному веб-сайті ДПСУ кнопки чат-бота", - вказано у повідомленні.

Так, опрацювавши десятки тисяч дзвінків на телефон служби "Довіра", фахівці у сфері комунікацій виокремили найчастіші запитання та акумулювали відповіді на них у діалогових ланцюжках віртуального робота.

Зазначається, що за минулий місяць оператори гарячої лінії Держприкордонслужби опрацювали майже 30 тисяч телефонних дзвінків. З них 90% стосувалися питань по перетину держкордону в умовах карантину.

"Звертаємо Вашу увагу, що наразі чат-бот працює у тестовому режимі, тож якщо Вам не вдалося отримати відповідь на Ваше запитання - сповістіть нас про це, прокоментувавши Вашу ситуацію просто під цією публікацією - у полі "розмістити коментар", - закликали у ДПСУ.

Нагадаємо, раніше прикордонники пояснили, що в'їзд на територію України для іноземців на час карантину дозволено лише за наявності поліса страхування, а іноземцям з країн "червоної" зони необхідно буде пройти самоізоляцію через додаток "Дій вдома".

Як писало РБК-Україна, з 3 серпня в Україні набув чинності зональний карантин, згідно якого проїзд через адмінкордон з "червоної" зони дозволено лише на власному автомобілі.