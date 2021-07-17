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Прикордонники на Закарпатті затримали три групи нелегалів з Алжиру

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Ужгород, Субота 17 липня 2021 17:10
Прикордонники на Закарпатті затримали три групи нелегалів з Алжиру Фото: на Закарпатті затримали три групи нелегалів з Алжиру (dpsu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прикордонники в ніч на 17 липня затримали в Закарпатській області третю групу нелегалів з Алжиру. За попередню добу було припинено ще дві спроби мігрантів перетнути кордон України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Зазначається, що дізнавшись про можливу спробу порушення кордону нелегальними мігрантами прикордонники організували засідку. У ніч на 17 липня один з нарядів на околиці села Кам'яниця Ужгородського району зупинив легковий автомобіль служби таксі, яким керував 20-річний житель Закарпатської області.

В автомобілі знаходилися троє іноземців. Один з них мав при собі паспорт громадянина Алжиру, двоє не мали документів, проте також назвалися алжирцями.

Порушників доставили в прикордонний підрозділ. Вирішується питання про їх притягнення до відповідальності за спробу незаконного перетину кордону, а водія - за незаконне перевезення іноземців.

У ДПСУ зазначили, що за попередню добу в рамках операції "Карпати" в Закарпатській області затримали дві групи нелегалів з Алжиру. Вони притягнуті до адміністративної відповідальності. Кожен з них повинен заплатити штраф у розмірі 5,1 тисячі гривень.

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