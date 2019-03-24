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Погода на сьогодні: в Україні посиляться заморозки

Новини » Суспільство    24.03.2019 - 10:00
Погода на сьогодні: в Україні посиляться заморозки
Фото: в Україні вночі прогнозують заморозки (zhytomyr.dsns.gov.u)

На території України вночі місцями заморозки до -3

Погода на сьогодні: 24 березня в Україні переважно без опадів, вночі місцями заморозки, температура повітря вдень підніметься до +13. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході дощі пройдуть тільки в Закарпатській області, вдень від +8 до +13, вночі від -3 до +2. На півночі дощі, вдень від +7 до +10, а вночі від -1 до +2. У центрі сухо і хмарно, вдень від +7 до +10, вночі від -1 до +1.

На сході опадів не очікується, вдень від +6 до +9, вночі від -1 до +1. На півдні переважно сухо, вдень від +8 до +11, вночі від -1 до +2. У Криму вдень від +8 до +10, вночі від 0 до +2.

Погода на сьогодні: в Україні посиляться заморозки

Фото: погода в Україні 24 березня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 24 березня сухо і малохмарно, вдень від +7 до +9, вночі від -1 до +1, вітер північно-західний 5-10 м/с.

Погода на сьогодні: в Україні посиляться заморозки

Фото: погода в Києві та області 24 березня

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