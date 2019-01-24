Погода на сьогодні: в Україні сніг, вдень до -6

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві очікується сніг, вдень від -4 до -6

Погода на сьогодні: 24 січня 2019 року на території України очікується сніг, температура повітря вдень опуститься до -6. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході очікується сніг, температура повітря вдень від -5 до +1, вночі від -2 до -6. На півночі України вдень від -3 до -5, вночі від -5 до -8. В центрі вдень сніг, від -2 до 0, вночі від -4 до -6.

У східних областях місцями дощі з мокрим снігом, температура вдень від 0 до +2, вночі від -1 до -6. На півдні України також мокрий сніг, вдень від +2 до +4, вночі від -4 до -8. У Криму без осаков, вдень від +8 до 10, вночі від +4 до +6.

Фото: прогноз на 24 січня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 24 січня хмарно, очікується сніг, вдень від -4 до -6, вночі від -6 до -8, вітер південно-східний, 7-12 м/с.