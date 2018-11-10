Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +13

Фото: в Україні вночі очікується до -4 (facebook.com/MNS.GOV.UA)

У Києві до +9, опадів не очікується

Погода на сьогодні: 10 листопада 2018 на території України опадів не очікується, температура повітря вдень від +3 до +13. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Гідрометцентру при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, у західних областях без опадів, температура повітря вдень від +8 до +13, вночі від -2 до +1. На півночі теж без опадів, вдень від +3 до +9, вночі від -3 до +1.

В центральній частині вдень від +7 до +10, вночі від -3 до 0. На сході сухо, вдень від +3 до +6, вночі від -4 до 0. На півдні теж сухо, температура вдень від +9 до +13, вночі від -1 до +2.

У Криму вдень від +11 до +13, вночі від -1 до +1, без опадів.

Фото: прогноз погоди на 10 листопада

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 10 листопада без опадів, вдень від +7 до +9, вночі від -1 до +1. Вітер південно-східний, 5-10 м/сек.