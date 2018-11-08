Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +15

Фото: в Україні сьогодні без опадів (РБК-Україна)

У Києві до +11

Погода на сьогодні: 8 листопада 2018 на території України опадів не очікується, температура повітря вдень від +7 до +15. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Гідрометцентру при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, у західних областях без опадів, температура повітря вдень від +10 до +15, вночі від -1 до +3. На півночі теж без опадів, вдень від +7 до +11, вночі від -1 до +3.

В центральній частині вдень від +9 до +11, вночі від -1 до +2. На сході сухо, вдень від +7 до +11, вночі від -1 до +2. На півдні теж сухо, температура вдень від +9 до +13, вночі від +1 до +5.

У Криму вдень від +13 до +15, вночі від +1 до +3, без опадів.

Фото: прогнрз погоди на 8 листопада

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 8 листопада без опадів, вдень від +9 до +11, вночі від +1 до +3. Вітер південно-східний, 3-8 м/сек.