Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +21

Фото: в Україні без опадів (РБК-Україна)

У Києві вдень до +13

Погода на сьогодні: 3 листопада 2018 на всій території України опадів не очікується температура повітря вдень від +9 до +21. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Гідрометцентру при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, у західних областях без опадів, температура повітря вдень від +13 до +22, вночі від +7 до +11.

На півночі без опадів, вдень від +9 до +13, вночі від 4 до +9. У центральній частині ясно і сухо, вдень від +10 до +13, вночі від +4 до +7. На сході без опадів, вдень від +9 до +11, вночі від -3 до +2. На півдні теж сухо, температура вдень від +12 до +15, вночі від +5 до +10.

У Криму вдень від +15 до +17, вночі - до +8, без опадів.

Фото: прогноз погоди на 3 листопада

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 3 листопада без опадів, вдень від +11 до +13, вночі від +7 до +9. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.