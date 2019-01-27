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Погода на сьогодні: в Україні місцями мокрий сніг, вдень до -6

Новини » Суспільство    27.01.2019 - 10:00
Погода на сьогодні: в Україні місцями мокрий сніг, вдень до -6
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві без опадів, вдень від -6 до -4

Погода на сьогодні: 27 січня 2019 року на сходні, півдні і півночі України очікується мокрий сніг, на решті території без опадів, температура повітря вдень опуститься до -6. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході хмарно, температура повітря вдень від 0 до -5, вночі від -6 до -18. На півночі України вдень очікується невеликий сніг, температура повітря від -2 до -4, вночі від -2 до -8. В центрі вдень місцями мокрий сніг, від 0 до -6, вночі від -2 до -10.

У східних мокрий сніг, температура вдень від +2 до 0, вночі від -3 до 0. На півдні України вдень від -1 до +2, вночі від -4 до -2. У Криму вдень від +3 до +5, вночі від +1 до +3.

Погода на сьогодні: в Україні місцями мокрий сніг, вдень до -6

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 27 січня хмарно, без опадів, вдень від -4 до -6, вночі від -8 до -10, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

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