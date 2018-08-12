Погода на сьогодні: на півночі та заході України грози, температура до +31

У Києві вдень очікуються грози

Погода на сьогодні: 12 серпня 2018 року в північних та західних регіонах України очікуються дощі з грозами, на решті території країни без опадів, температура повітря досягатиме +31. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах сьогодні

За даними синоптиків на заході України сьогодні очікуються дощі з грозами, температура від +23 до +30 градусів, вночі до +18. Північ України також не оминуть грозові дощі, температура від +26 до +28 градусів вдень і до +14 вночі, в центральних областях від +27 до +29, вдень до +16 вночі. У східних областях денна температура від +28 до +30, вночі - до +15 градусів. На півдні вдень від +28 до +31, вночі - до +18, у Криму також без опадів, температура підніметься до +29, вдень до +15 вночі.

Погода у Києві на сьогодні

В Києві сьогодні вдень очікуються дощі з грозами, температура вдень від +27 до +29 градусів тепла, вночі від +15 до +17.