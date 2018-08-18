Погода на сьогодні: на більшій території України очікуються дощі з грозами, температура до +34

У Києві сьогодні очікується гроза

Погода на сьогодні: 18 серпня 2018 року на заході, півночі та у центрі України очікуються дощі з грозами, на всій решті території без опадів, температура повітря підніметься до +34. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах сьогодні

За даними синоптиків, на заході України очікуються дощі з грозами, температура від +25 до +27 градусів, вночі до +17. На півночі України також очікуються дощі з грозами, температура від +25 до +27 градусів вдень і до +19 вночі, в центральних областях дощі та грози, температура повітря від +26 до +31 вдень і до +20 вночі. У східних областях без опадів, денна температура від +29 до +31, вночі - до +21 градусів. На півдні сонячно, вдень від +30 до +34, вночі - до +22, у Криму також без опадів, температура підніметься до +33, вночі до +21.

Погода у Києві на сьогодні

У Києві сьогодні очікуються дощі з грозами, температура вдень від +26 до +28 градусів тепла, вночі від +17 до +19.