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Погода, как весной: синоптики дали прогноз на сегодня

Украина, Понедельник 18 декабря 2023 07:00
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Погода, как весной: синоптики дали прогноз на сегодня Фото: в Украине сегодня будет дождь и местами ветер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 18 декабря будет, как весной. Местами ожидается дождь и шквальный ветер, но плюсовая температура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня по Украине облачно. Ожидаются небольшой дождь в северных, центральных и южных областях, а на востоке с мокрым снегом. На остальной территории без существенных осадков.

На дорогах страны, кроме южной части, местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. На западе и севере местами порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура в течение суток в большинстве областей от 0 до +5. Днем на юге +3 +8 градусов, а ночью на востоке от +2 до -3 градусов.

Погода, как весной: синоптики дали прогноз на сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, а области возможны шквальные порывы.

Столбики термометров днем и ночью в Киеве покажут +2 +4 градуса.

Погода, как весной: синоптики дали прогноз на сегодня

Ранее синоптики рассказали, какая будет погода в Украине в декабре.

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