ua en ru
Пт, 27 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Плохо держат: более 600 тысяч детских кресел для авто отзывают из-за брака

Пятница 27 декабря 2024 10:59
UA EN RU
Плохо держат: более 600 тысяч детских кресел для авто отзывают из-за брака Фото: более 600 тысяч детских кресел для авто отзывают из-за брака (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Более 600 тысяч детских автокресел марки Nuna отозвано в США из-за брака, который может помешать креслам закрыться. Отмечается, что кресла с недостатками были изготовлены с 16 июля 2016 года по 25 октября 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Carscoops.

Компания Nuna Baby Essentials объявила об отзыве 608 786 детских автокресел в США. Производитель сообщил, что мусор может попасть в зону, где расположен регулятор переднего ремня безопасности, и что это может помешать зубцам механизма регулировки должным образом зажать ремень безопасности.

Отзыв касается нескольких моделей Nuna Rava; в частности модели с номерами моделей CS-05, CS05101, CS05103, CS05104, CS05105, CS05106, CS05109, CS05110, CS05111, CS05114 и CS05115. Все кресла, в которых обнаружили брак, были изготовлены между 16 июля 2016 года и 25 октября 2023 года, и имеют пластиковые ремни безопасности.

К счастью, сообщений о травмах или гибели из-за неисправных сидений не поступало. Вместо ремонта или замены автокресел самостоятельно Nuna предоставит владельцам бесплатный набор для устранения неисправности. Этот набор включает новую накладку для сиденья, инструкции по ее установке и надлежащей очистки зоны регулирования ремней безопасности, отвертку для снятия и замены пластиковой крышки и пластиковую щетку для чистки зубов регулятора ремней безопасности.

Стоит отметить, что в украинских интернет-магазинах также можно встретить детские автомобильные кресла моделей, которые попали в отзывную кампанию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
NEWS
Подготовка к участию в боевых действиях будет длиться 2 месяца, - Сырский
Подготовка к участию в боевых действиях будет длиться 2 месяца, - Сырский
DAILY
Бизнес с нуля. Как бывшие военные развивают собственное дело после фронта
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бизнес с нуля. Как бывшие военные развивают собственное дело после фронта