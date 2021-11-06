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За підпал Офісу омбудсмена та Верховного суду чоловікові загрожує 10 років в’язниці

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Україна, Субота 06 листопада 2021 11:33
За підпал Офісу омбудсмена та Верховного суду чоловікові загрожує 10 років в’язниці Фото: чоловікові загрожує 10 років за підпал Офісу омбудсмена та Верховного суду
Автор: Олександр Білоус

Печерська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо умисних підпалів приміщень державних органів у м. Києві. Чоловікові загрожує до 10 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури.

За даними прокуратури, 26 серпня 2021 року чоловік кинув пляшку із запальною сумішшю до дверей приміщення уповноваженого Верховної ради України з прав людини на вулиці Інститутській в Києві, а також підпалив вхідні двері Касаційного кримінального суду Верховного суду на вул. Пилипа Орлика.

Чоловік був одразу затриманий. Ним виявився 51-річний уродженець з Херсонської області, який спланував вказані дії та заздалегідь підготував необхідні знаряддя.

"Пересуваючись на моноколесі, чоловік почергово підпалив вхідні двері до приміщення Секретаріату уповноваженого Верховної ради України з прав людини та вхід до Касаційного кримінального суду Верховного суду", - йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, мотивом його дій слугувало його невдоволення діяльністю державних органів з вирішення його особистих сімейних проблем.

За наслідками проведеного досудового розслідування чоловікові пред'явлено обвинувачення за ч. 2 ст. 194 КК України - умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу. Його діями спричинено збитків на суму майже 100 тисяч гривень. З цього приводу до обвинуваченого заявлено цивільні позови щодо відшкодування майнової шкоди на зазначену суму.

За висновками судово-психіатричної експертизи, чоловік є осудним. Наразі він перебуває під вартою. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

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