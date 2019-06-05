Підпал авто журналіста: під ДБР завтра пройде акція протесту

ДБР (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Крутчак анонсував акцію на 6 червня

Державне бюро розслідувань (ДБР) вніс до ЄРДР справу про підпал автомобіля журналіста Василя Крутчака. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост на Facebook.

За словами Крутчака, справою займається слідчий Саша Ігнат, подруга заступника директора ДБР Ольги Варченко.

Варченко, за даними Крутчака, знаходиться в дружніх стосунках з військовим прокурором Віталієм Опанасенком, якого журналіст і звинувачує в організації підпалу свого транспортного засобу.

"Тобто, ніхто не буде об'єктивно займатися розслідуванням", - підсумував Крутчак.

Крім того, журналіст закликав усіх охочих та ЗМІ прийти на акцію 6 травня о 12:00 за адресою Симона Петлюри 15.

"Під стінами ДБР я проведу акцію з вимогою звітувати про хід розслідування підпалу автомобіля" - пише Крутчак.

Нагадаємо, автомобіль Крутчака спалили 22 лютого. За словами Крутчака, 23 січня прокурор Опанасенко погрожував побити і спалити машину, якщо журналіст не припинить писати в соціальних мережах про прокурора та його родичів.

Як писали ЗМІ, про підпал дізнались в посольстві США в Україні, а заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент взяв під контроль справу про підпал автомобіля.